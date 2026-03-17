Зеленский опоздал на встречу со Стармером

ЛОНДОН, 17 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский на 15 минут опоздал на встречу с британским премьером Киром Стармером на Даунинг-стрит, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Зеленский прибыл в Лондон для переговоров со Стармером и генсеком НАТО Марком Рютте, а также королем Карлом III.
Встреча на Даунинг-стрит была назначена на 14.30 (17.30 мск), однако Зеленский прибыл в 14.45.
Ранее в канцелярию Стармера прибыли министр обороны Британии Джон Хили, а также первый заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица, заместитель главы офиса Зеленского Павел Палиса и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
Когда Зеленский с опозданием прибыл, его вышел встретить Стармер. Они обменялись несколькими фразами, после чего вошли внутрь. Тем временем главный политический редактор телеканала Sky News Бет Ригби несколько раз выкрикивала вопрос Зеленскому: "Президент США Дональд Трамп про вас забыл?". На вопрос Зеленский не ответил.