Юрист рассказала, обязан ли работодатель повышать зарплату сотрудникам

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Работодатель обязан повышать зарплату сотрудникам, но единого порядка и сроков индексации в России нет, все определяется внутренними документами компании, сообщила РИА Новости заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных.

"Повышение уровня реального содержания заработной платы является обязанностью работодателя. Однако в связи с отсутствием в трудовом законодательстве единого порядка и периодичности повышения заработной платы, размера индексации, перечня выплат, которые подлежат индексации, содержание обязанности по повышению заработной платы зависит от организационно-правовой формы работодателя и регламентируется отраслевыми соглашениями", — сказала Черных.

По словам юриста, трудовой кодекс России обязывает работодателей индексировать зарплату с учетом роста потребительских цен на товары и услуги. Эксперт уточнила, что индекс потребительских цен рассчитывается по официальной статистической методологии.

По словам Черных, даже если в компании нет внутреннего документа с порядком индексации, это не освобождает работодателя от обязанности повышать зарплату.