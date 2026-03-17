Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 17.03.2026 (обновлено: 06:12 17.03.2026)
https://ria.ru/20260317/zarplata-2081124963.html
Юрист рассказала, обязан ли работодатель повышать зарплату сотрудникам
Работодатель обязан повышать зарплату сотрудникам, но единого порядка и сроков индексации в России нет, все определяется внутренними документами компании,... РИА Новости, 17.03.2026
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_5f58ed5e78fd10123ed0c9847986d436.jpg
https://realty.ria.ru/20260315/zhkkh-2080531187.html
https://ria.ru/20251124/premii-2057024300.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_121:0:1878:1318_1920x0_80_0_0_d7aa388fb16460d7def0ea3046718388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Работодатель обязан повышать зарплату сотрудникам, но единого порядка и сроков индексации в России нет, все определяется внутренними документами компании, сообщила РИА Новости заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных.
"Повышение уровня реального содержания заработной платы является обязанностью работодателя. Однако в связи с отсутствием в трудовом законодательстве единого порядка и периодичности повышения заработной платы, размера индексации, перечня выплат, которые подлежат индексации, содержание обязанности по повышению заработной платы зависит от организационно-правовой формы работодателя и регламентируется отраслевыми соглашениями", — сказала Черных.
Промышленный альпинист моет фасад высотного здания - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Названы профессии в ЖКХ с самыми большими зарплатами
15 марта, 00:00
По словам юриста, трудовой кодекс России обязывает работодателей индексировать зарплату с учетом роста потребительских цен на товары и услуги. Эксперт уточнила, что индекс потребительских цен рассчитывается по официальной статистической методологии.
По словам Черных, даже если в компании нет внутреннего документа с порядком индексации, это не освобождает работодателя от обязанности повышать зарплату.
Она напомнила, что за отсутствие индексации предусмотрена административная ответственность — предупреждение или штраф. Должностным лицам и индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 1 до 5 тысяч рублей, юрлицам — от 30 до 50 тысяч рублей.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В России изменились правила выплаты премий и 13-х зарплат
24 ноября 2025, 02:46
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала