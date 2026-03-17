В Запорожье военный ВСУ подорвал гранату возле многоквартирного дома

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Военнослужащий подорвал гранату около многоквартирного дома в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Сообщается, что в результате взрыва мужчина получил осколочные ранения. Жители дома не пострадали, но в квартирах на первом этаже дома выбиты окна.