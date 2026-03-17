В Запорожье военный ВСУ подорвал гранату возле многоквартирного дома - РИА Новости, 17.03.2026
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 17.03.2026
В Запорожье военный ВСУ подорвал гранату возле многоквартирного дома
Военнослужащий подорвал гранату около многоквартирного дома в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.03.2026
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Военнослужащий подорвал гранату около многоквартирного дома в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«
Запорожье 47-летний военнослужащий подорвал гранату во время переговоров с правоохранителями около многоэтажки в Александровском районе. Несмотря на усилия переговорщиков и спецназовцев, он привел боеприпас в действие, бросив его под ноги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Сообщается, что в результате взрыва мужчина получил осколочные ранения. Жители дома не пострадали, но в квартирах на первом этаже дома выбиты окна.
Как рассказала "Общественному" председатель местного ТСЖ Диана Симаченко, вызвавшая полицию, мужчина вел себя неадекватно, кого-то искал, хотел встретить и угрожал, что взорвет гранату, если этот кто-то не выйдет. Симаченко отметила, что у него были проблемы с координацией движений. По ее словам, после почти часа переговоров с полицией злоумышленник начал считать и бросил гранату рядом с собой под ноги.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
