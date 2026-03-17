В Татарстане назначили исполняющего обязанности главы парламента
В Татарстане назначили исполняющего обязанности главы парламента - РИА Новости, 17.03.2026
В Татарстане назначили исполняющего обязанности главы парламента
Депутаты Госсовета Татарстана на заседании во вторник избрали заместителя председателя Марата Ахметова исполняющим обязанности главы парламента республики,... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T11:48:00+03:00
2026-03-17T11:48:00+03:00
2026-03-17T11:48:00+03:00
республика татарстан (татарстан)
политика, республика татарстан (татарстан), фарид мухаметшин, марат ахметов
Политика, Республика Татарстан (Татарстан), Фарид Мухаметшин, Марат Ахметов
В Татарстане назначили исполняющего обязанности главы парламента
Обязанности главы парламента Татарстана будет исполнять зампредседателя Ахметов
КАЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана на заседании во вторник избрали заместителя председателя Марата Ахметова исполняющим обязанности главы парламента республики, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава парламента Фарид Мухаметшин
, руководивший Госсоветом республики в течение 30 лет, заявил о сложении полномочий. Депутаты поддержали это решение.
Мухаметшин был избран почетным председателем Госсовета Татарстана. Звание почетного председателя было учреждено депутатами также на заседании во вторник. Оно учреждено в целях использования опыта и знаний председателя Госсовета, прекратившего исполнение своих полномочий, а также в знак признания его вклада в развитие законодательства Татарстана, межпарламентского сотрудничества и в укрепление роли парламента в общественно-политической жизни республики и Российской Федерации.
«
"До избрания нового председателя Государственного совета Республики Татарстан
возложить исполнение обязанностей председателя Государственного совета Республики Татарстан на заместителя председателя Государственного совета Марата Ахметова
", - говорится в соответствующем постановлении парламента.
Ахметов родился 16 июня 1954 года. Окончил Казанский ветеринарный институт Н.Э. Баумана, Саратовскую высшую партийную школу, кандидат сельскохозяйственных наук. С 1999 по 2019 год занимал должность заместителя премьер-министра Татарстана, министра сельского хозяйства и продовольствия. С 2019 года - депутат Госсовета Татарстана, с 2024 года - заместитель председателя и глава комиссии по депутатской этике. Возглавляет комиссию при главе Татарстана по вопросам сохранения и развития языков народов республики.