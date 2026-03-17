11:48 17.03.2026
В Татарстане назначили исполняющего обязанности главы парламента
Депутаты Госсовета Татарстана на заседании во вторник избрали заместителя председателя Марата Ахметова исполняющим обязанностей главы парламента республики,... РИА Новости, 17.03.2026
политика
республика татарстан (татарстан)
фарид мухаметшин
марат ахметов
В Татарстане назначили исполняющего обязанности главы парламента

Обязанности главы парламента Татарстана будет исполнять зампредседателя Ахметов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМарат Ахметов
Марат Ахметов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 17 мар - РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана на заседании во вторник избрали заместителя председателя Марата Ахметова исполняющим обязанности главы парламента республики, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава парламента Фарид Мухаметшин, руководивший Госсоветом республики в течение 30 лет, заявил о сложении полномочий. Депутаты поддержали это решение.
Мухаметшин был избран почетным председателем Госсовета Татарстана. Звание почетного председателя было учреждено депутатами также на заседании во вторник. Оно учреждено в целях использования опыта и знаний председателя Госсовета, прекратившего исполнение своих полномочий, а также в знак признания его вклада в развитие законодательства Татарстана, межпарламентского сотрудничества и в укрепление роли парламента в общественно-политической жизни республики и Российской Федерации.
«
"До избрания нового председателя Государственного совета Республики Татарстан возложить исполнение обязанностей председателя Государственного совета Республики Татарстан на заместителя председателя Государственного совета Марата Ахметова", - говорится в соответствующем постановлении парламента.
Ахметов родился 16 июня 1954 года. Окончил Казанский ветеринарный институт Н.Э. Баумана, Саратовскую высшую партийную школу, кандидат сельскохозяйственных наук. С 1999 по 2019 год занимал должность заместителя премьер-министра Татарстана, министра сельского хозяйства и продовольствия. С 2019 года - депутат Госсовета Татарстана, с 2024 года - заместитель председателя и глава комиссии по депутатской этике. Возглавляет комиссию при главе Татарстана по вопросам сохранения и развития языков народов республики.
 
