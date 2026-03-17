В Татарстане назначили исполняющего обязанности главы парламента

Мухаметшин был избран почетным председателем Госсовета Татарстана. Звание почетного председателя было учреждено депутатами также на заседании во вторник. Оно учреждено в целях использования опыта и знаний председателя Госсовета, прекратившего исполнение своих полномочий, а также в знак признания его вклада в развитие законодательства Татарстана, межпарламентского сотрудничества и в укрепление роли парламента в общественно-политической жизни республики и Российской Федерации.