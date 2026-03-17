В Европе продолжается политика отмены русской культуры, заявила Захарова

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Европе продолжается политика отмены русской культуры, заявила РИА Новости российская балерина, прима Большого театра Светлана Захарова, комментируя отмену своего выступления в Риме 20 и 21 марта.
Она также отметила, что организаторы концертов "до последнего пытались сделать всё возможное, но, по их словам, они столкнулись с беспрецедентным внешним и внутренним давлением, и несмотря на все усилия, не смогли ему противостоять".
В начале января музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления Захаровой из-за "международной напряженности" после обращения посольства Украины в Италии. Решение последовало за обращением посольства Украины в Италии, которое в конце декабря направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с призывом отменить выступления.
В июле прошлого года дирекция Королевского дворца Казерты отменила концерт российского дирижера Валерия Гергиева после кампании против его проведения. Участие в ней приняли антироссийские политики и провокаторы, также к ней присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева.