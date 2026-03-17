В Европе продолжается политика отмены русской культуры, заявила Захарова - РИА Новости, 17.03.2026
17:09 17.03.2026
В Европе продолжается политика отмены русской культуры, заявила Захарова
В Европе продолжается политика отмены русской культуры, заявила Захарова
италия
европа
рим
светлана захарова
валерий гергиев
большой театр
италия, европа, рим, светлана захарова, валерий гергиев, большой театр
Италия, Европа, Рим, Светлана Захарова, Валерий Гергиев, Большой театр
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБалерина Светлана Захарова
Балерина Светлана Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. В Европе продолжается политика отмены русской культуры, заявила РИА Новости российская балерина, прима Большого театра Светлана Захарова, комментируя отмену своего выступления в Риме 20 и 21 марта.
Ранее сообщалось, что большой гала-концерт звезд мирового балета Les Etoiles в Риме отменил выступление Захаровой, которое должно было состояться 20 и 21 марта. Захарова подтвердила РИА Новости отмену своего выступления.
Европе продолжается политика отмены русской культуры", - подчеркнула балерина.
Она также отметила, что организаторы концертов "до последнего пытались сделать всё возможное, но, по их словам, они столкнулись с беспрецедентным внешним и внутренним давлением, и несмотря на все усилия, не смогли ему противостоять".
В начале января музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления Захаровой из-за "международной напряженности" после обращения посольства Украины в Италии. Решение последовало за обращением посольства Украины в Италии, которое в конце декабря направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с призывом отменить выступления.
В июле прошлого года дирекция Королевского дворца Казерты отменила концерт российского дирижера Валерия Гергиева после кампании против его проведения. Участие в ней приняли антироссийские политики и провокаторы, также к ней присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева.
