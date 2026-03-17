Балерина Захарова рассказала о своей реакции на отмену выступлений в Риме

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова в беседе с РИА Новости рассказала, что нейтрально отреагировала на отмену своих выступлений на гала-концерте звезд мирового балета Les Etoiles в Риме, так как подобное происходит не впервые.