Балерина Захарова рассказала о своей реакции на отмену выступлений в Риме

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова в беседе с РИА Новости рассказала, что нейтрально отреагировала на отмену своих выступлений на гала-концерте звезд мирового балета Les Etoiles в Риме, так как подобное происходит не впервые.
Ранее сообщалось, что Les Etoiles в Риме отменил выступления российской балерины Светланы Захаровой, которые должны были состояться 20 и 21 марта.
"Да, это действительно так. Выступление отменили. Реакция нейтральная, такое не в первый раз происходит", - сказала собеседница агентства.
В начале января музыкальный театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил два выступления Захаровой из-за "международной напряженности" после обращения посольства Украины в Италии. Решение последовало за обращением посольства Украины в Италии, которое в конце декабря направило письма в адрес властей Флоренции и руководства театра с призывом отменить выступления.
В июле прошлого года дирекция Королевского дворца Казерты отменила концерт российского дирижера Валерия Гергиева после кампании против его проведения. Участие в ней приняли антироссийские политики и провокаторы, также к ней присоединились украинские ассоциации и сбежавшие за границу российские "оппозиционеры". После решения Дворца Казерты министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал отмену выступления Гергиева.