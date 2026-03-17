Задержан экс-зампреда правительства Бурятии

ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – РИА Новости. Задержание экс-зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова в Москве связано с расследованием уголовного дела по статье о мошенничестве, но он не является фигурантом, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Бурятии.