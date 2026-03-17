В Госдуме рассказали, как вернуть часть денег за обучение - РИА Новости, 17.03.2026
20:21 17.03.2026
В Госдуме рассказали, как вернуть часть денег за обучение
Студенты на занятиях. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россияне, воспользовавшиеся платными образовательными услугами, могут вернуть часть денег, оформив налоговый вычет, максимальная сумма компенсации от государства достигает 19,5 тысяч рублей, рассказал "Газете.ru" член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
Прежде всего необходимо убедиться, подпадаете ли вы под категории граждан, имеющих право на такую компенсацию. Это налоговые резиденты РФ, которые оплачивали свое обучение, образование своих детей в возрасте до 24 лет, а также братьев, сестер или супруга. При этом для родственников, кроме оплаты за самого себя, закон устанавливает требование об очной форме обучения.
"Что касается сумм, то в 2026 году при обращении за расходами 2024 и 2025 годов действуют следующие лимиты. На собственное обучение, а также на образование брата, сестры или супруга учитываются расходы до 150 тысяч рублей. На каждого ребенка эта планка составляет 110 тысяч рублей. То есть максимальная сумма возврата на руки может достигать 19,5 тысячи и 14,3 тысячи рублей соответственно. За 2023 год пределы были ниже: 120 и 50 тысяч рублей", - сказал Чаплин.
Воспользоваться правом на вычет можно в течение трех лет после года оплаты. Иными словами, в 2026 году допустимо подать документы за 2025, 2024 и 2023 годы. Даже если обучение завершилось несколько лет назад, но трехлетний срок не истек, гражданин вправе обратиться за компенсацией, отметил депутат.
Чаплин также рассказал, какие документы необходимы для оформления налогового вычета от государства.
"Необходимо собрать пакет документов: договор с учебным заведением, платежные документы, а при оплате за родственников - подтверждения родства и справку об очной форме. Начиная с расходов 2024 года многие организации выдают специальную справку для налоговой, которая заменяет сразу несколько бумаг. Подать заявление можно через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, через портал госуслуг или непосредственно в инспекции. Работодатель также может предоставить вычет в текущем году, не дожидаясь его окончания, для чего необходимо получить подтверждение права в налоговой", - уточнил он.
По словам депутата, главные ошибки заявителей — невнимательность к наличию лицензии у учебного заведения и попытки оформить вычет, когда плательщиком значится один человек, а документы подает другой. При оплате образования детей супругами это допустимо: даже если квитанция выписана на неработающую мать, отец вправе заявить расходы. Но если ребенок сам вносил плату за свое обучение, право на вычет у родителей не возникает.
Отмечается, что россияне, которые отучились в иностранных в вузах, тоже могут получить выплаты, компенсация за онлайн-курсы полагается, если у организации есть государственная лицензия.
Депутат заключил, что главное условие - наличие у образовательной организации или индивидуального предпринимателя лицензии на ведение соответствующей деятельности, если курсы проводит предприниматель лично и в едином реестре указан соответствующий вид деятельности, то лицензия не требуется. Обучение за границей тоже дает право на вычет при наличии документов, подтверждающих статус иностранного учебного заведения.
