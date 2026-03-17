Пятеро боевиков ВСУ продавали оружие из зоны боев, доставляя его по почте

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Пятеро военнослужащих ВСУ наладили канал сбыта оружия и боеприпасов из зоны боевых действий, хранили его на СТО, а отправляли по почте или лично, сообщили в офисе генпрокурора Украины.

"Часть оружия отправляли почтовыми сервисами, крупные партии доставляли лично. В Одесской области оружие хранили в тайнике на территории СТО. Задокументирован сбыт вооружения более чем на 1,5 миллиона гривен (более 34 тысяч долларов – ред.)… В марте 2026 года подозреваемых задержали", - добавили в офисе генпрокурора.