ВСУ атаковали Курскую область 37 раз за сутки

КУРСК, 17 мар - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки 37 раз применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, над регионом сбито 36 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 16 марта до 07:00 17 марта сбито 36 вражеских беспилотников различного типа. 37 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе Max.

Он добавил, что 11 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью сброса взрывных устройств.

"В результате атак на объект энергетики было нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах. В большей части населённых пунктов электроснабжение восстановлено. В посёлке Конышёвка Конышёвского района повреждены жилой дом (крыша, окна, фасад), гараж и хозяйственные постройки, а также два автомобиля", - сообщил глава региона.