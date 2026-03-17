ВСУ атаковали Курскую область 37 раз за сутки
ВСУ за прошедшие сутки 37 раз применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, над регионом сбито 36 украинских беспилотников различного РИА Новости, 17.03.2026
https://ria.ru/20260315/medvedchuk-2080774993.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ВСУ атаковали Курскую область из артиллерии 37 раз за прошедшие сутки
КУРСК, 17 мар - РИА Новости. ВСУ за прошедшие сутки 37 раз применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, над регионом сбито 36 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области
за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 16 марта до 07:00 17 марта сбито 36 вражеских беспилотников различного типа. 37 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн
в своем канале на платформе
Max.
Он добавил, что 11 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью сброса взрывных устройств.
"В результате атак на объект энергетики было нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах. В большей части населённых пунктов электроснабжение восстановлено. В посёлке Конышёвка Конышёвского района повреждены жилой дом (крыша, окна, фасад), гараж и хозяйственные постройки, а также два автомобиля", - сообщил глава региона.
По словам губернатора, погибших и пострадавших нет.