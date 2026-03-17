ВСУ нанесли преднамеренные удары по медобъектам, заявил Мирошник

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. ВСУ за неделю с 9 по 15 марта наносили преднамеренные удары по медицинским объектам и транспорту, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Украинские боевики вопреки нормам международного гуманитарного права наносили прицельные преднамеренные удары по медицинским объектам и медицинскому транспорту", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.

Он отметил, что 10 марта был преднамеренно нанесен удар с применением четырех БПЛА самолетного типа по стационарному медицинскому учреждению на территории ДНР . На момент удара в медучреждении находились более 130 пациентов и около 50 человек медицинского персонала.

"Преднамеренное поражение медучреждения со стороны киевского режима стало грубейшим нарушением международного гуманитарного права и норм человеческой морали. В результате террористического удара погибли десять медиков. Еще десять человек, получили ранения разной степени тяжести", - подчеркнул посол.

Мирошник добавил, что в Херсонской области ударом дрона повреждено остекление в здании Горностаевской центральной районной больницы.