https://ria.ru/20260317/vsu-2081145282.html
От атак ВСУ за неделю погибли 37 мирных жителей, рассказал Мирошник
2026-03-17T07:09:00+03:00
запорожская область
донецкая народная республика
киев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640550_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_83479bcd7df4ff831b374e95524a17ac.jpg
https://ria.ru/20260317/harkov-2081142489.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640550_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_300857c529d78ca0572150c9f430c0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Мирошник: за неделю от атак ВСУ погибли 37 мирных жителей
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. От атак ВСУ за неделю с 9 по 15 марта погибли 37 мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 239 мирных жителей: ранены 202 человека, в том числе шесть несовершеннолетних, погибли 37 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.
Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3347 боеприпасов, добавил он.
Посол напомнил, что подавляющее большинство используемых ВСУ
для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима.
По данным Мирошника, наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в Брянской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областях
, Донецкой Народной Республике
.
"В этих регионах гражданские объекты и гражданское население подверглись дронным, ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева
. Целями атак ВФУ стали жилые дома и придомовые территории, медицинские и социальные учреждения, системы передачи и распределения электроэнергии, объекты торговли, автозаправочные станции, транспортные средства мирных жителей", - отметил он.
Для массированных ударов по гражданским объектам боевики ВСУ преимущественно использовали дроны различных модификаций малого и большого радиуса действий, также применяли РСЗО, артиллерию, ракеты, авиабомбы и минометные мины, заключил посол.