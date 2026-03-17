От атак ВСУ за неделю погибли 37 мирных жителей, рассказал Мирошник

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. От атак ВСУ за неделю с 9 по 15 марта погибли 37 мирных жителей России, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 239 мирных жителей: ранены 202 человека, в том числе шесть несовершеннолетних, погибли 37 человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.

Всего же по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3347 боеприпасов, добавил он.

Посол напомнил, что подавляющее большинство используемых ВСУ для ударов по гражданскому населению вооружений произведены и поставлены западными соучастниками преступлений киевского режима.

"В этих регионах гражданские объекты и гражданское население подверглись дронным, ракетным и артиллерийским ударам со стороны вооруженных формирований Киева . Целями атак ВФУ стали жилые дома и придомовые территории, медицинские и социальные учреждения, системы передачи и распределения электроэнергии, объекты торговли, автозаправочные станции, транспортные средства мирных жителей", - отметил он.