Жительница Димитрова рассказала, как боевик бросил ее истекать кровью

ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Жительница Димитрова в ДНР Елена рассказала РИА Новости, как украинский солдат бросил ее раненую истекать кровью и не стал оказывать даже первую помощь.

По ее словам, 9 ноября, когда она пошла за едой в подвал своего разрушенного дома, по ней открыли огонь из огнестрельного оружия со стороны украинских позиций.

"Третий выстрел мне попал в правое бедро. Я слышала, как у меня поломалась кость. Все, я упала, больше я уже не смогла встать. Лежала, кричала, звала на помощь… Поднимаю голову, в 30 метрах стоит (военный ВСУ - ред.), одетый в обмундирование. Он спросил: что случилось? Я говорю: помогите, меня подстрелили. Он ответил: кто бы мне помог? Развернулся и ушел", - сказала беженка.

Она добавила, что на крики прибежала соседка, которая сходила за мужем Елены. Ее на тележке перевезли в укрытие и оказали первую помощь. В середине декабря раненую женщину эвакуировали российские военные, пронеся ее на носилках шесть километров.