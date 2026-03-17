https://ria.ru/20260317/vsu-2081141406.html
Жительница Димитрова рассказала, как боевик бросил ее истекать кровью
Жительница Димитрова в ДНР Елена рассказала РИА Новости, как украинский солдат бросил ее раненую истекать кровью и не стал оказывать даже первую помощь.
2026-03-17T06:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
димитров
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_0:181:2049:1333_1920x0_80_0_0_ced05fd478959d8755e18a9d8cfeccad.jpg
https://ria.ru/20260317/vsu-2081140206.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132874/95/1328749560_15:0:2032:1513_1920x0_80_0_0_6c9601966d8b89d9602320d5994b8ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости: солдат ВСУ оставил раненую жительницу Димитрова истекать кровью
ДОНЕЦК, 17 мар - РИА Новости. Жительница Димитрова в ДНР Елена рассказала РИА Новости, как украинский солдат бросил ее раненую истекать кровью и не стал оказывать даже первую помощь.
По ее словам, 9 ноября, когда она пошла за едой в подвал своего разрушенного дома, по ней открыли огонь из огнестрельного оружия со стороны украинских позиций.
"Третий выстрел мне попал в правое бедро. Я слышала, как у меня поломалась кость. Все, я упала, больше я уже не смогла встать. Лежала, кричала, звала на помощь… Поднимаю голову, в 30 метрах стоит (военный ВСУ
- ред.), одетый в обмундирование. Он спросил: что случилось? Я говорю: помогите, меня подстрелили. Он ответил: кто бы мне помог? Развернулся и ушел", - сказала беженка.
Она добавила, что на крики прибежала соседка, которая сходила за мужем Елены. Ее на тележке перевезли в укрытие и оказали первую помощь. В середине декабря раненую женщину эвакуировали российские военные, пронеся ее на носилках шесть километров.
Женщина рассказала, что она уже идет на поправку и вскоре ее выпишут из больницы.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину
об освобождении Димитрова в ДНР
27 декабря 2025 года.