Посол Украины в Венгрии агитировал закарпатских венгров вступать в ВСУ
Посол Украины в Венгрии Федор Шандор ранее размещал в соцсетях фотографии с эмблемой 68-го отдельного батальона территориальной обороны ВСУ "Закарпатские... РИА Новости, 17.03.2026
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Посол Украины в Венгрии Федор Шандор ранее размещал в соцсетях фотографии с эмблемой 68-го отдельного батальона территориальной обороны ВСУ "Закарпатские драконы", агитируя закарпатских венгров вступать в ВСУ, хотя Будапешт выступает против участия венгров в конфликте, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив соцсети украинского дипломата.
Ранее власти Венгрии
призывали ЕС
ввести санкции против Киева
из-за принудительной мобилизации закарпатских венгров.
Шандор разместил ряд фотографий в окружении людей в камуфляже с шевронами и флагом подразделения ВСУ
"Закарпатские драконы". Кроме того, на его странице в соцсетях есть фотографии из двуязычной венгерско-украинской гимназии в Ужгороде
. На них детям раздали шевроны и флаг данного подразделения.
Шандор и сам фотографировался в военной форме с шевронами в виде украинского и венгерского флагов, видимо, в бытность боевиком ВСУ: как сообщали СМИ, до назначения послом в Венгрии в 2023 году он сам состоял в 68-м батальоне. В публикациях в его соцсетях неизменно содержатся лозунги в поддержку украинских боевиков.