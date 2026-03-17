МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Посол Украины в Венгрии Федор Шандор ранее размещал в соцсетях фотографии с эмблемой 68-го отдельного батальона территориальной обороны ВСУ "Закарпатские драконы", агитируя закарпатских венгров вступать в ВСУ, хотя Будапешт выступает против участия венгров в конфликте, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив соцсети украинского дипломата.

Шандор и сам фотографировался в военной форме с шевронами в виде украинского и венгерского флагов, видимо, в бытность боевиком ВСУ: как сообщали СМИ, до назначения послом в Венгрии в 2023 году он сам состоял в 68-м батальоне. В публикациях в его соцсетях неизменно содержатся лозунги в поддержку украинских боевиков.