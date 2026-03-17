В Новосибирской области назвали причину вспышки пастереллеза - РИА Новости, 17.03.2026
17:24 17.03.2026 (обновлено: 17:25 17.03.2026)
В Новосибирской области назвали причину вспышки пастереллеза
Вспышка пастереллеза в Новосибирской области произошла в том числе из-за халатности при ведении сельчанами личных подсобных хозяйств, заявил журналистам... РИА Новости, 17.03.2026
В Новосибирской области назвали причину вспышки пастереллеза

Ветслужба: причиной пастереллеза в Сибири стало халатное ведение личных хозяйств

В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышки пастереллеза и бешенства у домашнего скота
В Новосибирской области ввели режим ЧС из-за вспышки пастереллеза и бешенства у домашнего скота
НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Вспышка пастереллеза в Новосибирской области произошла в том числе из-за халатности при ведении сельчанами личных подсобных хозяйств, заявил журналистам начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.
"Вопросы того, как всё это произошло, не относятся к конспирологическим теориям. Халатность при ведении личного подсобного хозяйства, нарушение мыслимых и немыслимых санитарных правил, как бы это печально сейчас не звучало", - сказал Шмидт.
Ветеринар объяснил, чем опасен пастереллез животных
Ветеринар объяснил, чем опасен пастереллез животных
11 марта, 09:06
По его словам, в настоящее время модель ведения личного подсобного хозяйства нормативно и процессуально не определена.
"Личное подсобное хозяйство владелец вправе не регистрировать, владелец не платит налогов. Но что это за личное подсобное хозяйство, когда на территории 3 квадратных метров 150 голов крупного рогатого скота?" - сказал Шмидт.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу (геморрагическая септицемия) – острому инфекционному заболеванию бактериального происхождения. Проводятся мероприятия по локализации очагов, сопровождающиеся в том числе изъятием животных в личных подсобных хозяйствах. В минувший понедельник в минсельхозе области сообщили, что на территории всего региона введен режим ЧС для скорейшей локализации очагов опасных заболеваний.
Министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов пояснял журналистам, что режим ЧС введен для того, чтобы максимально выполнить все требования по локализации и купированию очагов особо опасных заболеваний. По его словам, многие очаги уже локализованы и в настоящее время ведутся работы по дезинфекции. Оформляются первые комплекты документов сельчан для получения выплат за изъятый скот.
