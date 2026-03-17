Московские врачи удалили подростку зуб, выросший в носу

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Врачи Филатовской больницы в Москве удалили подростку зуб, который вырос в носу, сообщил столичный департамент здравоохранения.

"Пятнадцатилетний мальчик попал в больницу с жалобами на асимметрию лица и заложенность носа", - говорится в сообщении в мессенджере MAX

По словам хирурга-оториноларинголога Вугара Достиева, чьи слова приводятся в сообщении, выяснилось, что ранее в частной клинике пациенту провели осмотр и в гайморовой пазухе нашли сформированный зуб, после чего предложили провести его удаление через полость носа. Родители мальчика решили обратиться за консультацией ещё и в Филатовскую детскую больницу.

"Московские врачи провели углублённое обследование и собрали консилиум с участием врачей-оториноларингологов и челюстно-лицевым хирургом, так как возникло подозрение, что дело здесь в нарушении формирования зубной ткани", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что мальчику нужно было провести операцию по Колдуэлу Люку, то есть, обеспечить доступ через верхнюю десну, чтобы вернуть ему возможность нормально дышать. Сделав разрез, врачи обнаружили новообразование, внутри которого и находился зуб.

"Новообразование отправили на исследование и выяснили, что это тератома - эмбрионально-клеточное новообразование, внутри которого могут находиться элементы тканей, несвойственные этому участку тела: волосы, ногти, мышечные волокна, кости или зубы", - поясняется в сообщении.

По словам Достиева, тератомы очень редко располагаются в зоне лица, чаще в крестцовой области. Ни КТ, ни рентген новообразование не показали, поскольку оно занимало фактически всю левую полость носа.

"Наша осторожность полностью оправдалась, здесь было важно удалить новообразование единым комплексом, что мы и сделали. Проведение такой редкой и успешной операции стало возможным благодаря работе мультидисциплинарной команды", - добавил хирург-оториноларинголог.