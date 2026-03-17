04:37 17.03.2026
Врач объяснила, почему низкокалорийные диеты приводят к набору веса
Врач объяснила, почему низкокалорийные диеты приводят к набору веса

МУРМАНСК, 17 мар - РИА Новости. Человек, задавшись идеей похудеть, должен правильно спланировать режим питания и нагрузок, ведь при резком уменьшении количества потребляемых калорий вес может даже вырасти, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
"Если мы сильно ограничим калории, мы можем даже начать набирать вес. У меня очень много таких пациентов, которые, решив похудеть, снижают потребление до тысячи килокалорий и, к сожалению, начинают набирать вес быстрее, чем даже когда ели", - говорит врач.
Врач пояснила, что у каждого человека свой базовый обмен - то количество калорий, которое необходимо для поддержания работы организма - кровообращения, тонуса мышц, работы перистальтики. Рассчитать базовый обмен могут помочь онлайн-калькуляторы, расчет покажет, сколько калорий человеку необходимо в день просто чтобы жить.
"Как только для нашего организма не покрываются эти потребности, наш метаболизм меняется. Он замедляется, и все, что мы съедаем, к сожалению, начинает уходить в жир, а жир - это лучший способ запасти энергию на случай голода, когда организм не сможет обеспечить базовые потребности", - пояснила Смирнова.
К базовому обмену необходимо прибавить 200-300 килокалорий и не беспокоиться о наборе веса. При этом, подчеркивает врач, важно и качество, и сбалансированность питания - необходимо отказаться от фастфуда, сладких напитков, тортов, соусов и другой вредной еды. "Наесть" лишние килограммы при здоровом питании достаточно сложно, подчеркивает специалист.
