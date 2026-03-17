Весеннее половодье на территории Подмосковья ожидается выше нормы
Весеннее половодье на территории Подмосковья в этом году ожидается выше нормы из-за большого количества снега, сообщили в пресс-службе губернатора и... РИА Новости, 17.03.2026
Весеннее половодье на территории Подмосковья ожидается выше нормы
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Весеннее половодье на территории Подмосковья в этом году ожидается выше нормы из-за большого количества снега, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"По предварительному прогнозу, из-за большого количества снега весеннее половодье на территории Московской области в этом году ожидается выше нормы", - рассказали в пресс-службе.
По данным пресс-службы, в Подмосковье работает четырехуровневая система мониторинга паводковой обстановки. Ведется ежедневное патрулирование оперативными группами 152 маршрутов, в первую очередь это касается населенных пунктов и СНТ, где существует угроза подтоплений. Ведется космический мониторинг и мониторинг беспилотной авиацией.
Кроме того, контроль уровня воды осуществляется с помощью 45 гидропостов и 166 электронных вышек. Они установлены в 40 округах, наиболее подверженных подтоплениям, и позволяют оперативно реагировать на подъем воды.
Согласно сообщению, комплекс мероприятий проводится в Подмосковье и по предотвращению, ликвидации подтоплений во дворах. В 2025 году обновлено 30% парка спецтехники, которая используется для этих целей.
Также с помощью искусственного интеллекта были разработаны 1138 маршрутов мониторинга подтоплений дворовых территорий для инспекторов.