СМИ: военные предоставили Трампу варианты завершения конфликта с Ираном

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Военные предоставили президенту США Дональду Трампу варианты завершения конфликта с Ираном, передает телеканал NBC со ссылкой на источники.
"Военные чиновники включили в стандартные планы ведения войны варианты прекращения конфликта в Иране, предусмотренные для Трампа, если он примет такое решение", — говорится в материале.
Документ также содержит сценарии на случай дальнейшей эскалации. Какие-либо другие подробности не приводятся, указывается в статье.
По данным телеканала, сторонники завершения конфликта среди советников американского президента обеспокоены глобальной экономической нестабильностью. При этом сроки окончания боевых действий могут меняться хоть каждый день, отметил другой источник.
Операция США и Израиля против Ирана идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей.
