СМИ: американским военным запретили носить форму после атаки на Иран - РИА Новости, 17.03.2026
01:18 17.03.2026 (обновлено: 06:13 17.03.2026)
СМИ: американским военным запретили носить форму после атаки на Иран
Военным США, служащим на базе Форт-Ливенворт в штате Канзас, запрещают носить форму вне базы ради их безопасности после начала операции против Ирана, сообщает... РИА Новости, 17.03.2026
В мире, США, Иран, Израиль, Вооруженные силы США
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Военным США, служащим на базе Форт-Ливенворт в штате Канзас, запрещают носить форму вне базы ради их безопасности после начала операции против Ирана, сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя общевойскового центра армии США, чья штаб-квартира расположена на базе.
"По меньшей мере одно воинское подразделение, общевойсковой центр армии США, запрещает военнослужащим носить форму за пределами базы в целях их безопасности", — говорится в материале.
Посол Ирана в России Джалали Казем - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Иран намерен требовать от США компенсацию, заявил посол
Вчера, 00:24
Представитель заявил телеканалу, что мера призвана ответить не на конкретную угрозу, а "снизить видимость" военных. При этом, как отмечается, военным разрешено носить форму вне базы при выполнении связанных со службой задач.
Телеканал также отмечает, что Северное командование вооруженных сил США (NORTHCOM), сферой ответственности которого является Северная Америка, распорядилось принять меры по обеспечению защиты военных после начала операции США и Израиля против Ирана, также дав командирам на местах полномочия по принятию дополнительных мер, включая ограничение ношения формы.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Иран не просил перемирия и не обращался за переговорами к США, заявил посол
16 марта, 23:17
 
