В Новосибирской области арестовали обвиняемого в ДТП с пятью погибшими

НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Болотнинский районный суд Новосибирской области заключил под стражу до 15 мая водителя, обвиняемого в выезде на встречную полосу, где его микроавтобус врезался с грузовик, в результате чего погибли пять человек, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
В субботу, 14 марта водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito с пятью пассажирами ехал по дороге Р-255 со стороны Новосибирска в сторону Кемерово. Во время обгона автомобиля, двигавшегося в попутном направлении, микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с встречным грузовиком Man. Три пассажира микроавтобуса скончались на месте, еще двое чуть позже в больнице.
"Рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 мая 2026 года", - говорится в сообщении.