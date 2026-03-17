В Новосибирской области арестовали обвиняемого в ДТП с пятью погибшими

НОВОСИБИРСК, 17 мар – РИА Новости. Болотнинский районный суд Новосибирской области заключил под стражу до 15 мая водителя, обвиняемого в выезде на встречную полосу, где его микроавтобус врезался с грузовик, в результате чего погибли пять человек, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.