Экономист дала совет, какой вклад открыть в апреле

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Апрель 2026 года будет месяцем последних "высоких" предложений по ставкам, поэтому разумно выбрать вклад на три-шесть месяцев, рассказала агентству “Прайм” эксперт по кредитованию и инвестициям Эльвира Глухова.
По ее мнению, это продуманная ставка на то, что рынок вступает в период структурной перестройки доходностей. Зафиксировать текущие проценты, но не потерять управление капиталом и сохранить возможность участия в возможном ралли на фондовом рынке сейчас оптимально именно на среднесрочных вкладах. Тем более, они почти сравнялись по доходности с краткосрочными.
“Фиксация средств на 12 месяцев и более сейчас преждевременна: она лишает инвестора возможности рефинансировать сбережения под потенциально более высокие ставки, если регулятор возьмет паузу, или, наоборот, "запереть" деньги под проценты, которые через квартал могут выглядеть уже не столь привлекательно на фоне альтернатив”, — рассуждает она.
При этом часть средств уместно разместить на три месяца, а часть — на полгода. Так получится соблюсти баланс между сохраняющейся относительно высокой доходностью и неизбежным изменением стоимости денег в экономике, заключила Глухова.
27 февраля, 03:18