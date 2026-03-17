Будапешт опроверг существование плакатов, где Ужгород называют венгерским

БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Правительство Венгрии в комментарии РИА Новости опровергло существование плакатов с Владимиром Зеленским, где Ужгород якобы называют венгерским городом, а борщ - венгерским блюдом.

На фотографии, распространяемой украинскими СМИ, виден снег, тогда как на территории Венгрии он растаял в конце февраля. Кроме того, цвет букв на плакате меняется с белого на желтый посредине слова. Можно предположить, что изображение сгенерировано искусственным интеллектом.