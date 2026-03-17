Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 17.03.2026
https://ria.ru/20260317/vengriya-2081319445.html
Будапешт опроверг существование плакатов, где Ужгород называют венгерским
Будапешт опроверг существование плакатов, где Ужгород называют венгерским
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_136daacf16d7037dfff7c3f99fbecc18.jpg
https://ria.ru/20251011/video-2047692124.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927502408_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_6cd8875907eaf10f7341fd610fa8b3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Правительство Венгрии в комментарии РИА Новости опровергло существование плакатов с Владимиром Зеленским, где Ужгород якобы называют венгерским городом, а борщ - венгерским блюдом.
Ранее украинские СМИ опубликовали фотографию плаката, который якобы появился на улицах Венгрии. На нем изображен Владимир Зеленский, который плачет и ест борщ из кастрюли. Надпись на плакате гласит "Помни! Ужгород - венгерский город. Борщ - венгерское блюдо". По стилю изображение похоже на агитационные плакаты, выпущенные правительством Венгрии в связи с проведением национальной петиции против помощи Украине. Внизу плаката расположена эмблема национальной петиции.
«
"Сообщаем, что такого плаката не существует", - заявила пресс-служба венгерского правительства.
На фотографии, распространяемой украинскими СМИ, виден снег, тогда как на территории Венгрии он растаял в конце февраля. Кроме того, цвет букв на плакате меняется с белого на желтый посредине слова. Можно предположить, что изображение сгенерировано искусственным интеллектом.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в конце января о начале национальной петиции против финансирования Украины. Впервые о ее запуске он сказал после того, как Брюссель заявил о планах выделить Украине почти 900 миллиардов евро за счет стран-членов ЕС.
Сгенерированный ролик со страницы Виктора Орбана - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Орбан опубликовал шуточную "рекламу" телефона от Зеленского
11 октября 2025, 13:20
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала