Будапешт опроверг существование плакатов, где Ужгород называют венгерским

БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Правительство Венгрии в комментарии РИА Новости опровергло существование плакатов с Владимиром Зеленским, где Ужгород якобы называют венгерским городом, а борщ - венгерским блюдом.
Ранее украинские СМИ опубликовали фотографию плаката, который якобы появился на улицах Венгрии. На нем изображен Владимир Зеленский, который плачет и ест борщ из кастрюли. Надпись на плакате гласит "Помни! Ужгород - венгерский город. Борщ - венгерское блюдо". По стилю изображение похоже на агитационные плакаты, выпущенные правительством Венгрии в связи с проведением национальной петиции против помощи Украине. Внизу плаката расположена эмблема национальной петиции.

"Сообщаем, что такого плаката не существует", - заявила пресс-служба венгерского правительства.
На фотографии, распространяемой украинскими СМИ, виден снег, тогда как на территории Венгрии он растаял в конце февраля. Кроме того, цвет букв на плакате меняется с белого на желтый посредине слова. Можно предположить, что изображение сгенерировано искусственным интеллектом.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в конце января о начале национальной петиции против финансирования Украины. Впервые о ее запуске он сказал после того, как Брюссель заявил о планах выделить Украине почти 900 миллиардов евро за счет стран-членов ЕС.
