11:12 17.03.2026
СМИ: Жан-Клод Ван Дамм назвал Путина своим другом
South China Morning Post: Жан-Клод Ван Дамм назвал Путина своим хорошим другом

Актер Жан-Клод Ван Дамм. Архивное фото
Актер Жан-Клод Ван Дамм. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Американо-бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм назвал президента России Владимира Путина своим хорошим другом и процитировал его слова о том, международная известность Ван Дамма объясняется тем, что его дела говорят громче слов, сообщает издание South China Morning Post по итогам проведенного интервью.
Журналисты издания побеседовали с актером на выставке его картин, которая проходила в Гонконге. В ответ на вопрос издания о том, как он относится к критике его живописи, Ван Дамм ответил, что его это не беспокоит, ровно как и рецензии на его как хорошие, так и плохие фильмы.
"Ван Дамм продолжил, цитируя своего "хорошего друга", президента России Владимира Путина, который, по словам актера, сказал, что международная известность Ван Дамма объясняется тем, что "дела говорят громче слов", - пишет издание.
В апреле 2025 года Ван Дамм записал обращение к Владимиру Путину, выразив желание приехать в РФ и стать "послом мира".
