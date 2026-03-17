В Узбекистане приняли закон о наказании за нецензурную лексику в интернете
2026-03-17T22:26:00+03:00
ТАШКЕНТ, 17 мар – РИА Новости. Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана на пленарном заседании во вторник во втором чтении приняла закон, предусматривающий введение наказания за нецензурную лексику вплоть до административного ареста на десять суток, сообщили РИА Новости в пресс-службе нижней палаты.
«
"На пленарном заседании во втором чтении принят закон, устанавливающий административную ответственность за использование нецензурной лексики, оскорбительные и непристойные высказывания, а также иные действия, нарушающие общественный порядок, в телекоммуникационных сетях и в сети Интернет", - сказал представитель законодательной палаты. Документ направлен на одобрение в сенат.
Представитель парламента уточнил, что поправки предусматривают внесение дополнений в статью "мелкое хулиганство" административного кодекса Узбекистана. В частности, за указанные нарушения в соцсетях и Интернете планируется ввести штраф до 12 базовых расчетных величин (4,9 миллиона сумов, или около 410 долларов) или административный арест сроком до десяти суток.
Ранее в парламенте сообщали, что эта норма направлена на пресечении оскорбительного поведения, нарушающего общественное спокойствие, вне зависимости от того, совершаются ли они в сетевом или реальном пространстве.