В Одессе сотрудники ТЦК силой мобилизовали глухонемого мужчину

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на юге Украины силой мобилизовали глухонемого мужчину, сообщает во вторник украинский телеканал "ТСН".

На видео, опубликованном телеканалом, мужчины в балаклавах и военной форме утверждают, что мобилизованный мужчина находится в розыске, его силой затащили в микроавтобус, принадлежащий военкомату.