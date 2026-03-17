В Одессе сотрудники ТЦК силой мобилизовали глухонемого мужчину

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе на юге Украины силой мобилизовали глухонемого мужчину, сообщает во вторник украинский телеканал "ТСН".
На видео, опубликованном телеканалом, мужчины в балаклавах и военной форме утверждают, что мобилизованный мужчина находится в розыске, его силой затащили в микроавтобус, принадлежащий военкомату.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.