19:24 17.03.2026
В США назвали Украину лабораторией новых систем вооружений
В США назвали Украину лабораторией новых систем вооружений
Член палаты представителей США Майкл Маккол охарактеризовал Украину как лабораторию для испытания инновационных вооружений и похвалил Киев за оказание поддержки РИА Новости, 17.03.2026
В мире, США, Украина, Иран, Майкл Маккол, Дональд Трамп, Родион Мирошник
В США назвали Украину лабораторией новых систем вооружений

Маккол: Украину можно рассмотреть как лабораторию инновационных вооружений

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Член палаты представителей США Майкл Маккол охарактеризовал Украину как лабораторию для испытания инновационных вооружений и похвалил Киев за оказание поддержки военным США в рамках продолжающегося конфликта с Ираном.
"Рассматривая Украину как лабораторию для современных систем ведения войны, таких как дроны, я приветствую помощь Украины Соединенным Штатам в конфликте с Ираном для противодействия этим опасным беспилотникам "Шахед", - сказал Маккол во время слушания в конгрессе.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что Украина никак не помогает США отражать ответные удары дронов со стороны Ирана. Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины для отражения ударов Ирана. По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, шарик самопиара Владимира Зеленского лопнул.
Как ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с текущими операциями США на Ближнем Востоке, США недооценили эффективность беспилотников несмотря на то, что американские военные стратеги следят за конфликтом на Украине, в котором БПЛА играют важную роль.
Агентство Блумберг, ссылаясь на министра армии США Дэна Дрисколла, ранее также передавало, что США перебросили 10 тысяч дронов-перехватчиков, ранее проходивших испытание на Украине, на Ближний Восток для защиты от ответных ударов Ирана на фоне продолжающегося конфликта.
В миреСШАУкраинаИранМайкл МакколДональд ТрампРодион Мирошник
 
 
