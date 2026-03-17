В США назвали Украину лабораторией новых систем вооружений

ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Член палаты представителей США Майкл Маккол охарактеризовал Украину как лабораторию для испытания инновационных вооружений и похвалил Киев за оказание поддержки военным США в рамках продолжающегося конфликта с Ираном.

Агентство Блумберг, ссылаясь на министра армии США Дэна Дрисколла, ранее также передавало, что США перебросили 10 тысяч дронов-перехватчиков, ранее проходивших испытание на Украине, на Ближний Восток для защиты от ответных ударов Ирана на фоне продолжающегося конфликта.