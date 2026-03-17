ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Член палаты представителей США Майкл Маккол охарактеризовал Украину как лабораторию для испытания инновационных вооружений и похвалил Киев за оказание поддержки военным США в рамках продолжающегося конфликта с Ираном.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что Украина никак не помогает США отражать ответные удары дронов со стороны Ирана. Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины для отражения ударов Ирана. По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, шарик самопиара Владимира Зеленского лопнул.
Как ранее сообщал телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с текущими операциями США на Ближнем Востоке, США недооценили эффективность беспилотников несмотря на то, что американские военные стратеги следят за конфликтом на Украине, в котором БПЛА играют важную роль.
Агентство Блумберг, ссылаясь на министра армии США Дэна Дрисколла, ранее также передавало, что США перебросили 10 тысяч дронов-перехватчиков, ранее проходивших испытание на Украине, на Ближний Восток для защиты от ответных ударов Ирана на фоне продолжающегося конфликта.