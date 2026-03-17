Сотрудников крупных украинских СМИ могут лишить брони от мобилизации

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Четыре украинских телеканала, в том числе "ТСН" и "1+1", а также издание "Главред" и агентство УНИАН могли потерять возможность предоставлять своим сотрудникам бронь от мобилизации, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Минкультуры (Украины) лишил права предоставлять бронь сотрудникам компании "1+1 Интернет". Некоторые паблики пишут, что это коснется брони сотрудников таких изданий, как "ТСН", УНИАН, "Главред", "1+1", "2+2", "ТЕТ.", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
При этом его журналистам удалось пообщаться с сотрудником одного из указанных СМИ, который заявил, что его организация пока не лишилась права предоставлять бронь своим сотрудникам, но никаких гарантий, что этого не произойдет, в будущем нет.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Ранее правительство Украины обновило порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и критерии критически важных предприятий. Согласно новым правилам, будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям.