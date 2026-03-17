Украина получила условия для вступления в ЕС по финальным кластерам

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Украина получила условия для вступления в Евросоюз по финальным трем переговорным кластерам, сообщила во вторник украинский премьер Юлия Свириденко.

По ее словам, следующими шагами должны стать успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к членству Украины в ЕС.