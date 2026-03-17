Украина получила условия для вступления в ЕС по финальным кластерам

МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Украина получила условия для вступления в Евросоюз по финальным трем переговорным кластерам, сообщила во вторник украинский премьер Юлия Свириденко.
По ее словам, следующими шагами должны стать успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к членству Украины в ЕС.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 6 марта заявляла, что Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства.