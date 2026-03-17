Глава Евросовета признал, что ЕС придется говорить с Россией по Украине - РИА Новости, 17.03.2026
10:50 17.03.2026
Глава Евросовета признал, что ЕС придется говорить с Россией по Украине
Глава Евросовета признал, что ЕС придется говорить с Россией по Украине - РИА Новости, 17.03.2026
Глава Евросовета признал, что ЕС придется говорить с Россией по Украине
Председатель Евросовета Антониу Кошта признал, что ЕС "не сейчас", но в будущем будет необходим диалог с РФ по Украине и безопасности Европы, исключил... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T10:50:00+03:00
2026-03-17T10:50:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
антониу кошта
евросовет
евросоюз
россия
украина
москва
в мире, россия, украина, москва, антониу кошта, евросовет, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Москва, Антониу Кошта, Евросовет, Евросоюз
Глава Евросовета признал, что ЕС придется говорить с Россией по Украине

Глава Евросовета Кошта: ЕС в будущем необходим диалог с Россией по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель Евросовета Антониу Кошта признал, что ЕС "не сейчас", но в будущем будет необходим диалог с РФ по Украине и безопасности Европы, исключил обсуждение вопросов энергетики.
"Я думаю, что в будущем нам нужно будет разговаривать с Россией. Не по вопросам энергетики, а по вопросам европейской безопасности и мира на Украине. Этот день наступит. Но не сейчас", - заявил Кошта, чьи слова приводит испанское агентство Europa Press.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с РФ по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой "единственным решением".
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
В Минске назвали условие, при котором Европа будет сильной
16 марта, 22:04
 
В миреРоссияУкраинаМоскваАнтониу КоштаЕвросоветЕвросоюз
 
 
