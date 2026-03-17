Глава Евросовета признал, что ЕС придется говорить с Россией по Украине
Председатель Евросовета Антониу Кошта признал, что ЕС "не сейчас", но в будущем будет необходим диалог с РФ по Украине и безопасности Европы, исключил... РИА Новости, 17.03.2026
Глава Евросовета Кошта: ЕС в будущем необходим диалог с Россией по Украине
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель Евросовета Антониу Кошта признал, что ЕС "не сейчас", но в будущем будет необходим диалог с РФ по Украине и безопасности Европы, исключил обсуждение вопросов энергетики.
"Я думаю, что в будущем нам нужно будет разговаривать с Россией
. Не по вопросам энергетики, а по вопросам европейской безопасности и мира на Украине
. Этот день наступит. Но не сейчас", - заявил Кошта
, чьи слова приводит испанское агентство Europa Press
.
Ранее премьер-министр Бельгии
Барт де Вевер заявил о необходимости восстанавливать диалог с Россией для импорта энергоресурсов на фоне мирового кризиса. Он также призвал Евросоюз к переговорам с РФ по украинскому урегулированию и назвал сделку с Москвой
"единственным решением".
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.