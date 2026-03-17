В Чехии сняли флаг Украины с фасада музея

ПРАГА, 17 мар - РИА Новости. Сотрудники Художественного музея, расположенного в историческом центре старинного чешского города Оломоуц, в понедельник без объяснения причин сняли с фасада музейного здания флаг Украины, сообщил портал Novinky.
"До понедельника, 16 марта, на здании Оломоуцкого художественного музея развевались два флага - чешский и украинский, который висел здесь с февраля 2022 года. Теперь ни одного из них там больше нет. Сотрудники музея отказались комментировать причину снятия украинского флага", - отмечается в публикации.
Новый спикер парламента Чехии снял со здания палаты украинский флаг
6 ноября 2025, 22:30
Пресс-секретарь музея Томаш Касал отказался давать комментарии по этому поводу, но отметил, что чешский флаг будет вывешиваться на здании в праздничные дни.
Город Оломоуц является центром Оломоуцкого края, в нем проживают 103 тысячи человек и расположено много памятников культуры.
По информации портала Novinky, министр культуры Чехии Ото Клемпирж, выдвинутый на эту должность в конце минувшего года от движения "Автомобилисты", рекомендовал учреждениям культуры вывешивать на свои зданиях только флаги Чехии и ЕС. Как уточнили порталу в министерстве, "это не запрет, а рекомендация".
После 24 февраля 2022 года флаги Украины были вывешены на здании правительства Чехии, а также на зданиях ряда министерств, обеих палат парламента и многих других учреждениях. В октябре 2025 года, после прихода к власти в Чехии коалиции из уверенно выигравшего парламентские выборы движения ANO ("Акция недовольных граждан"), чей лидер Андрей Бабиш возглавил правительство страны, а также движений SPD ("Свобода и прямая демократия") и "Автомобилисты", многие организации и ведомства стали снимать флаги Украины с фасадов своих зданий.
Пример другим подал спикер Палаты депутатов парламента Томио Окамура, который распорядился снять украинский флаг со здания Палаты буквально на второй день после своего избрания на этот пост. Позднее украинские флаги были удалены со зданий правительства, ряда министерств, ведомств и учреждений культуры как в Праге, так и в других городах республики. Однако украинские флаги продолжают висеть на фасадах многих других зданий, например, на здании верхней палаты парламента республики.