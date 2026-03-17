В Чехии сняли флаг Украины с фасада музея

ПРАГА, 17 мар - РИА Новости. Сотрудники Художественного музея, расположенного в историческом центре старинного чешского города Оломоуц, в понедельник без объяснения причин сняли с фасада музейного здания флаг Украины, сообщил портал Novinky

"До понедельника, 16 марта, на здании Оломоуцкого художественного музея развевались два флага - чешский и украинский, который висел здесь с февраля 2022 года. Теперь ни одного из них там больше нет. Сотрудники музея отказались комментировать причину снятия украинского флага", - отмечается в публикации.

Пресс-секретарь музея Томаш Касал отказался давать комментарии по этому поводу, но отметил, что чешский флаг будет вывешиваться на здании в праздничные дни.

Город Оломоуц является центром Оломоуцкого края, в нем проживают 103 тысячи человек и расположено много памятников культуры.

По информации портала Novinky, министр культуры Чехии Ото Клемпирж, выдвинутый на эту должность в конце минувшего года от движения "Автомобилисты", рекомендовал учреждениям культуры вывешивать на свои зданиях только флаги Чехии и ЕС. Как уточнили порталу в министерстве, "это не запрет, а рекомендация".

После 24 февраля 2022 года флаги Украины были вывешены на здании правительства Чехии, а также на зданиях ряда министерств, обеих палат парламента и многих других учреждениях. В октябре 2025 года, после прихода к власти в Чехии коалиции из уверенно выигравшего парламентские выборы движения ANO ("Акция недовольных граждан"), чей лидер Андрей Бабиш возглавил правительство страны, а также движений SPD ("Свобода и прямая демократия") и "Автомобилисты", многие организации и ведомства стали снимать флаги Украины с фасадов своих зданий.