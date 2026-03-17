Константинов заявил в неспособности Украины признать Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Украина неспособна признать российский статус Крыма, так как сама превратилась недоговороспособное политическое образование, заявил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Нынешняя Украина неспособна признать российский статус Крыма, потому как сама превратилась в недоговороспособное политическое образование. Государственности там давно нет, совершенно не сформирована территориальная целостность и национальная идея", - сказал Константинов агентству.
По его мнение, признание со стороны Украины ничего не даст Крыму.
"Поэтому признания оттуда ждать совершенно не стоит. Международное признание - это важно, потому что это признание нашей правоты", - подчеркнул Константинов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
