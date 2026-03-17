Константинов заявил в неспособности Украины признать Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Украина неспособна признать российский статус Крыма, так как сама превратилась недоговороспособное политическое образование, заявил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Крым воссоединился с Россией 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, который прошел 16 марта 2014 года. Договор о принятии полуострова в состав России был подписан 18 марта.

"Нынешняя Украина неспособна признать российский статус Крыма, потому как сама превратилась в недоговороспособное политическое образование. Государственности там давно нет, совершенно не сформирована территориальная целостность и национальная идея", - сказал Константинов агентству.

По его мнение, признание со стороны Украины ничего не даст Крыму.

"Поэтому признания оттуда ждать совершенно не стоит. Международное признание - это важно, потому что это признание нашей правоты", - подчеркнул Константинов.