Зеленский дерзко ответил на предупреждение Ирана

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не боится предупреждений со стороны Ирана по поводу вмешательства Украины в конфликт на Ближнем Востоке, об этом он сказал в интервью израильскому телеканалу i24.
"Мы не боимся подобных сообщений", — сказал он.
В прошлую субботу председатель комиссии по национальной безопасности меджлиса Ибрагим Азизи заявил, что территория Украины стала законной целью для ударов Ирана из-за помощи Израилю. Ранее Владимир Зеленский утверждал, что отправил "соответствующих специалистов" в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Президент США Дональд Трамп опроверг это заявление.
Военная операция США и Израиля против ИРИ идет c 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного вооружения. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.