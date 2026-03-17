Эксперт: страны ЕС, мешающие урегулированию на Украине, идут против США - РИА Новости, 17.03.2026
04:03 17.03.2026
Эксперт: страны ЕС, мешающие урегулированию на Украине, идут против США - РИА Новости, 17.03.2026
Ряд европейских стран фактически действует вопреки заявленной стратегии США по завершению конфликта на Украине, что не укрепляет и единство Евросоюза, заявил... РИА Новости, 17.03.2026
В мире, Украина, Венгрия, США, Евросоюз, ОБСЕ
Флаги Евросоюза. Архивное фото
ВЕНА, 17 мар - РИА Новости. Ряд европейских стран фактически действует вопреки заявленной стратегии США по завершению конфликта на Украине, что не укрепляет и единство Евросоюза, заявил РИА Новости экс-глава миссии ОБСЕ в России, доктор международных отношений Дьёрдь Варга.
"Коалиция желающих" действует даже вопреки стратегии США по Украине", - сказал эксперт.
Он пояснил, что Соединенные Штаты заявили о намерении закончить конфликт на Украине, тогда как эта коалиция "фактически работает в противоположном направлении".
Варга также обратил внимание на то, что состав этой коалиции постоянно меняется.
"Иногда мы видим только Великобританию, Францию и Германию. Иногда к ним присоединяется премьер Польши, представители балтийских стран, иногда президент Финляндии, а иногда уже около двадцати государств", - пояснил Варга.
Он напомнил, что такая же группа советников из стран "коалиции желающих" присутствовала вокруг украинской делегации на переговорах в Женеве, Стамбуле и в арабских странах.
"Этот подход, конечно, не укрепляет единство внутри Евросоюза. Единство ЕС можно укреплять только тогда, когда решения принимаются в интересах стран Евросоюза, а не в интересах государств, которые в него не входят", - подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, в этой связи остается много открытых вопросов.
"Евросоюз хочет оказать чрезвычайную финансовую поддержку стране, которая блокирует стратегические поставки энергоносителей в государства-члены ЕС. Через Украину Словакия и Венгрия уже не получают газ с 1 января прошлого года, а нефтепровод "Дружба" закрыт с января этого года", - напомнил Варга.
Он подчеркнул, что доступ к энергоносителям - стратегический вопрос для всех стран мира. Эксперт отметил, что ущерб интересам отдельных стран ЕС не вызывает должной реакции со стороны руководства евросоюза.
"То есть ущерб для стран ЕС не вызывает реакции в рамках совместной внешней политики. А вот нежелание финансировать страну за пределами ЕС, которая не допускает транзит энергоносителей в направлении Евросоюза, вызывает возмущение", - констатирует собеседник агентства.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
