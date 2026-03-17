Глава Евросовета назвал угрозы Зеленского Орбану неадекватными

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель Евросовета Антониу Кошта, комментируя угрозы Владимира Зеленского премьеру Венгрии Виктору Орбану, заявил, что в ЕС не могут принять, когда даже в эмоциональный момент кто-то обращается неадекватно к лидеру европейской страны.
"У нас очень хорошие отношения с Украиной, особенно с Зеленским. Но, конечно, мы не можем принять, когда даже в эмоциональный момент кто-то обращается неадекватно к лидеру государства-члена ЕС", - заявил Кошта, чьи слова приводит испанское агентство Europa Press.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС для Украины. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за ним начал угрожать Орбану, его детям и внукам. Причиной таких угроз со стороны Омельченко, по его же словам, стала якобы антиукраинская позиция Орбана.
