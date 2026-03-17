Глава Евросовета назвал угрозы Зеленского Орбану неадекватными - РИА Новости, 17.03.2026
11:21 17.03.2026 (обновлено: 11:30 17.03.2026)
Глава Евросовета назвал угрозы Зеленского Орбану неадекватными
Глава Евросовета назвал угрозы Зеленского Орбану неадекватными - РИА Новости, 17.03.2026
Глава Евросовета назвал угрозы Зеленского Орбану неадекватными
Председатель Евросовета Антониу Кошта, комментируя угрозы Владимира Зеленского премьеру Венгрии Виктору Орбану, заявил, что в ЕС не могут принять, когда даже в... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T11:21:00+03:00
2026-03-17T11:30:00+03:00
венгрия
украина
виктор орбан
антониу кошта
владимир зеленский
евросоюз
евросовет
венгрия, украина, виктор орбан, антониу кошта, владимир зеленский, евросоюз, евросовет
Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Антониу Кошта, Владимир Зеленский, Евросоюз, Евросовет
Глава Евросовета назвал угрозы Зеленского Орбану неадекватными

Кошта назвал угрозы Зеленского Орбану неадекватными

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Председатель Евросовета Антониу Кошта, комментируя угрозы Владимира Зеленского премьеру Венгрии Виктору Орбану, заявил, что в ЕС не могут принять, когда даже в эмоциональный момент кто-то обращается неадекватно к лидеру европейской страны.
"У нас очень хорошие отношения с Украиной, особенно с Зеленским. Но, конечно, мы не можем принять, когда даже в эмоциональный момент кто-то обращается неадекватно к лидеру государства-члена ЕС", - заявил Кошта, чьи слова приводит испанское агентство Europa Press.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС для Украины. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за ним начал угрожать Орбану, его детям и внукам. Причиной таких угроз со стороны Омельченко, по его же словам, стала якобы антиукраинская позиция Орбана.
ВенгрияУкраинаВиктор ОрбанАнтониу КоштаВладимир ЗеленскийЕвросоюзЕвросовет
 
 
