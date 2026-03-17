В Удмуртии опровергли информацию о волонтерах, выгнанных на улицу
Информация о пенсионерах-волонтерах, которых якобы выгнали из помещения ДОСААФ в Удмуртии, где они плетут маскировочные сети для нужд спецоперации, не... РИА Новости, 17.03.2026
УФА, 17 мар - РИА Новости. Информация о пенсионерах-волонтерах, которых якобы выгнали из помещения ДОСААФ в Удмуртии, где они плетут маскировочные сети для нужд спецоперации, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее местные издания сообщили, что пожилых волонтёров, которые плетут сети для СВО, якобы выгнали на улицу, оставив без помещения.
В правительстве республики РИА Новости уточнили, что здание, где расположились волонтёры, стало ветхим и небезопасным. "Здание 1936 года постройки. Там небезопасно. Информация, распространяемая в СМИ, не соответствует действительности. Волонтёрам объяснили алгоритм действий, им предложили новое помещение", - сказал собеседник агентства.
ДОСААФ по Удмуртии на своей странице в соцсети "ВКонтакте
" сообщает, что работа волонтёров не останавливалась и не останавливается, изготовление маскировочных сетей продолжается. "Речь идёт о смене помещения, а не о прекращении деятельности. Текущая площадка перестала соответствовать объёмам работ и требованиям хранения. Предложены более просторные помещения. Вопрос решается совместно с региональными властями, варианты уже предоставлены", - говорится в сообщении общества.