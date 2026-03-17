В судно у побережья ОАЭ попал снаряд

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Снаряд попал в судно в 23 морских милях к востоку от Эль-Фуджейры на восточном побережье ОАЭ, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 23 морских милях к востоку от Эль-Фуджейры. <...> Танкер сообщил о попадании неопознанного снаряда", — говорится в заявлении UKMTO.
Снаряд незначительно повредил судно, при этом экипаж не пострадал.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против Ирана идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это значительно повлияло на стоимость энергоносителей.