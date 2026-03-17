02:07 17.03.2026
Японские ученые открыли безопасный способ выявления пищевой аллергии
Японские ученые открыли безопасный способ выявления пищевой аллергии
Японские ученые открыли безопасный способ выявления пищевой аллергии

Сотрудник в лаборатории. Архивное фото
ТОКИО, 17 мар - РИА Новости, Екатерина Плясункова. Японские ученые обнаружили, что пищевую аллергию можно выявлять по анализу мочи без проведения опасного нагрузочного теста и без забора крови, а тест-кит для такого метода может появиться уже через два-три года, рассказал РИА Новости доцент Токийского университета Такахиса Мурата.
В настоящее время для подтверждения пищевой аллергии часто применяется так называемый оральный нагрузочный тест, при котором пациенту дают предполагаемый аллерген и наблюдают за реакцией организма. Такой метод считается наиболее точным, однако он связан с риском тяжелых аллергических реакций, включая анафилактический шок, и особенно сложен для детей.
"Мы хотели бы сделать метод (определения по анализу мочи - ред.) заменой нагрузочного теста. Чувствительность у него высокая, поэтому, думаю, можно будет выявлять аллергическую реакцию даже в обычной повседневной жизни", - отметил эксперт.
Мурата и группа ученых из Токийского университета и Национального центра здоровья и развития детей проанализировали образцы мочи у детей с подозрением на пищевую аллергию до и после проведения орального нагрузочного теста. Анализ показал, что после аллергической реакции в моче повышается уровень ряда липидных метаболитов, связанных с воспалением, включая метаболиты простагландина D2, лейкотриены и тромбоксан, которые могут служить биомаркерами аллергии.
"Поскольку забор крови не требуется, метод особенно удобен для младенцев и маленьких детей. При этом и у взрослых нет стабильных маркеров аллергической реакции в крови, поэтому такой тест может быть полезен и для них", - пояснил Мурата.
По его словам, широко используемый тест на иммуноглобулин IgE не всегда позволяет предсказать реальную реакцию организма.
"Даже при высоком уровне IgE человек может переносить продукт, и наоборот. Другие маркеры, например гистамин или триптаза, быстро исчезают из крови, поэтому их трудно использовать для диагностики", - отметил ученый.
В настоящее время исследователи совместно с компанией работают над созданием диагностического тест-кита.
"Мы ведем разработку продукта и надеемся, что его можно будет применять в клинической практике через два-три года", - сказал Мурата.
Он также отметил, что в будущем такие биомаркеры могут позволить оценивать тяжесть аллергической реакции и эффективность лечения, а при регулярном мониторинге - контролировать состояние пациента в домашних условиях.
