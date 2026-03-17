11:17 17.03.2026 (обновлено: 11:22 17.03.2026)
В Белгородской области при наезде самосвала на УАЗ погибли пять человек
Пять человек погибли на Лебединском горно-обогатительном комбинате в Белгородской области в результате наезда большегрузного самосвала на автомобиль УАЗ,... РИА Новости, 17.03.2026
В Белгородской области при наезде самосвала на УАЗ погибли пять человек

© Фото : Прокуратура Белгородской областиПоследствия наезда большегрузного самосвала на автомобиль УАЗ в карьере АО "Лебединский ГОК"
Последствия наезда большегрузного самосвала на автомобиль УАЗ в карьере АО "Лебединский ГОК"
БЕЛГОРОД, 17 мар - РИА Новости. Пять человек погибли на Лебединском горно-обогатительном комбинате в Белгородской области в результате наезда большегрузного самосвала на автомобиль УАЗ, сообщили в компании.
"16 марта в карьере Лебединского ГОКа произошёл несчастный случай с работниками двух подрядных организаций. Большегрузный самосвал, принадлежащий подрядчику, перевозил горную массу и совершил наезд на автомобиль УАЗ. В салоне автомобиля находилась ремонтная бригада другой подрядной организации. Пять человек погибли", - говорится в сообщении на странице организации в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что на месте происшествия работают экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе компании выразили соболезнования родным и близким погибших.
Прокуратура Белгородской области сообщила в Telegram-канале, что организована проверка соблюдения коммерческой организацией требований законодательства о промышленной безопасности на опасных производственных объектах. Также в надзорном ведомстве заявили, что взяли под контроль установление всех обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки.
Лебединский горно-обогатительный комбинат является крупнейшим в мире производителем товарного горячебрикетированного железа. Ведет открытым способом разработку железорудного месторождения. Входит в компанию "Металлоинвест".
