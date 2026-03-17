Мирошник рассказал, сколько жителей остались без света из-за атак ВСУ

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Почти 178 тысяч жителей РФ остались без электричества из-за атак ВСУ за неделю с 9 по 15 марта, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Украинские формирования стремились создать невыносимые условия для жизни мирного населения, проводя преднамеренные атаки на объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие энергоснабжение сразу нескольких муниципальных образований. За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за таких ударов ощутили на себе порядка 177,5 тысячи человек", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.