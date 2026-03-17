СК раскрыл подробности о семье брата и сестры, пропавших в Твери

БЕЛГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Пропавшие в Твери 14-летняя девочка и её 10-летний брат ранее не убегали из дома, а их семья считается благополучной и не состоит на профилактических учётах, рассказали РИА Новости в СУСК по Тверской области.

По данным СУСК, в понедельник стало известно об исчезновении 14-летней девочки и её 10-летнего брата. Возбуждено уголовное дело, следователи отрабатывают все возможные версии. Как сообщали РИА Новости в УМВД, пропавшие несовершеннолетние брат и сестра могли уехать в другой населенный пункт. Сотрудники полиции опрашивают друзей пропавших детей, отслеживают их путь по камерам видеонаблюдения.

"Семья благополучная, на учетах не состоят. Дети ранее тоже вот так вот не уходили, по крайней мере, не заявляли", - рассказал собеседник агентства.