Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото

Сотрудник полиции во время работы

В МВД рассказали о возможном местонахождении пропавших в Твери детей

БЕЛГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Пропавшие в Твери несовершеннолетние брат и сестра могли уехать в другой населенный пункт, рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по региону.

По данным СУСК, 16 марта стало известно об исчезновении 14-летней девочки и её 10-летнего брата в Твери . Возбуждено уголовное дело, следователи отрабатывают все возможные версии.

"Сотрудники полиции опрашивают друзей пропавших детей, отслеживают их путь по камерам видеонаблюдения", - сообщили в ведомстве.

На вопрос, могли ли дети уехать в другой город, в ведомстве ответили утвердительно: "Могли".