11:34 17.03.2026
В МВД рассказали о возможном местонахождении пропавших в Твери детей
Пропавшие в Твери несовершеннолетние брат и сестра могли уехать в другой населенный пункт, рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по региону. РИА Новости, 17.03.2026
В МВД рассказали о возможном местонахождении пропавших в Твери детей

БЕЛГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Пропавшие в Твери несовершеннолетние брат и сестра могли уехать в другой населенный пункт, рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по региону.
По данным СУСК, 16 марта стало известно об исчезновении 14-летней девочки и её 10-летнего брата в Твери. Возбуждено уголовное дело, следователи отрабатывают все возможные версии.
"Сотрудники полиции опрашивают друзей пропавших детей, отслеживают их путь по камерам видеонаблюдения", - сообщили в ведомстве.
На вопрос, могли ли дети уехать в другой город, в ведомстве ответили утвердительно: "Могли".
Как уточнили РИА Новости в силовых ведомствах, дети проживали вместе с отцом, семья считалась благополучной. Их мать, по словам собеседника агентства, ранее была судима и проживает в другом городе.
СК возбудил уголовное дело после исчезновения двух детей в Твери
Вчера, 10:12
 
