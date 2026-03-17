СК возбудил уголовное дело после исчезновения двух детей в Твери

БЕЛГОРОД, 17 мар – РИА Новости. Следственный комитет по Тверской области возбудил уголовное дело в связи с исчезновением брата и сестры в Заволжском районе Твери, сообщили в ведомстве.

Как информирует СУСК, 16 марта стало известно об исчезновении Екатерины 2012 года рождения и ее брата Артёма 2016 года рождения.

"В целях наиболее тщательного выяснения следственным путем всех обстоятельств безвестного отсутствия детей, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий, Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области возбуждено уголовное дело. Следователями проверяются все версии произошедшего", – говорится в сообщении СУСК в Max.