Анкара предложила США и Ирану провести переговоры в Турции

АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Турецкая сторона предложила США и Ирану площадку для возобновления переговорного процесса, но не видит конструктивного настроя у сторон, заявил РИА Новости информированный источник в правительстве страны.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.