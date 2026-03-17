14:51 17.03.2026 (обновлено: 14:52 17.03.2026)
Анкара предложила США и Ирану провести переговоры в Турции
Анкара предложила США и Ирану провести переговоры в Турции
Турецкая сторона предложила США и Ирану площадку для возобновления переговорного процесса, но не видит конструктивного настроя у сторон, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.03.2026
АНКАРА, 17 мар – РИА Новости. Турецкая сторона предложила США и Ирану площадку для возобновления переговорного процесса, но не видит конструктивного настроя у сторон, заявил РИА Новости информированный источник в правительстве страны.
Иран не просил перемирия и не обращался с предложением переговоров к США, заявил РИА Новости посол Ирана в Вене Асадолла Эшраг Джахроми. Как ранее заявил президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт с Ираном, Тегеран хочет заключить сделку со Штатами и ведет обсуждения с американской стороной.

"Турецкая сторона предложила США и Ирану свою площадку для возобновления переговоров, однако на данный момент не видит у сторон конструктивного настроя", - сообщил РИА Новости источник в правительстве Турции.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
США хотят сбросить на Иран ядерную бомбу, чтобы отступить с победой
16 марта, 08:00
 
