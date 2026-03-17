Цена на российскую нефть в Индии достигла максимума за четыре года

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Стоимость российской нефти марки Urals на западном побережье Индии достигла 98,93 доллара за баррель, сообщает Блумберг со ссылкой на ценовое агентство Argus.

Argus Media зафиксировало, что в пятницу цена нефти Urals на западном побережье Индии поднялась до 98,93 доллара за баррель. Такой показатель, по данным агентства, является рекордным на этом направлении с начала 2022 года.

В то же время скидка на Urals, поставляемую в индийские порты, относительно глобального эталона Brent уменьшилась до 4,8 доллара за баррель, что стало минимальным значением за более чем четыре месяца, сообщает Блумберг.