ЦАХАЛ заявила об убийстве в Тегеране командира сил "Басидж" - РИА Новости, 17.03.2026
12:08 17.03.2026
ЦАХАЛ заявила об убийстве в Тегеране командира сил "Басидж"
ЦАХАЛ заявила об убийстве в Тегеране командира сил "Басидж" - РИА Новости, 17.03.2026
ЦАХАЛ заявила об убийстве в Тегеране командира сил "Басидж"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что убила в Тегеране командира сил милиции "Басидж" Гулямрезу Солеймани. РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T12:08:00+03:00
2026-03-17T12:08:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
иран
тегеран (город)
израиль
в мире, иран, тегеран (город), израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Тегеран (город), Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ заявила об убийстве в Тегеране командира сил "Басидж"

ЦАХАЛ утверждает, что убила в Тегеране командира сил "Басидж" Солеймани

© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что убила в Тегеране командира сил милиции "Басидж" Гулямрезу Солеймани.
"Вчера (в понедельник - ред.) ВВС Израиля, действуя на основании разведывательных данных ЦАХАЛ, нанесли удар и ликвидировали Гулямрезу Солеймани, который в течение последних шести лет командовал подразделением "Басидж", - говорится в сообщении для прессы.
В ЦАХАЛ отметили, что силы "Басидж" сыграли огромную роль в подавлении недавних протестов в Иране.
Иранская сторона пока не комментировала информацию о якобы гибели Солеймани.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
