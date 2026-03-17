"Это нечестно". Трампа возмутил ход Ирана

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал блокировку Ормузского пролива Ираном, видео пресс-конференции опубликовал телеканал Fox News.
"Это нечестно с их стороны. <…> Они не имеют права продолжать то, что творят", — сказал он.
Накануне глава Белого дома призвал другие страны, экономика которых зависит от пролива гораздо больше американской, "прийти и помочь" с обеспечением безопасности судоходства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Исламская республика осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам Соединенных Штатов в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.