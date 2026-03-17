В Тель-Авиве сработала воздушная тревога - РИА Новости, 17.03.2026
18:56 17.03.2026
В Тель-Авиве сработала воздушная тревога
В Тель-Авиве сработала воздушная тревога - РИА Новости, 17.03.2026
В Тель-Авиве сработала воздушная тревога
Воздушная тревога прозвучала во вторник в Тель-Авиве после того, как армия Израиля сообщила о фиксации ракетных пусков из Ирана, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T18:56:00+03:00
2026-03-17T18:56:00+03:00
в мире
иран
тель-авив
сша
амир саид иравани
военная операция сша и израиля против ирана
оон
али хаменеи
иран
тель-авив
сша
в мире, иран, тель-авив, сша, амир саид иравани, военная операция сша и израиля против ирана, оон, али хаменеи
В мире, Иран, Тель-Авив, США, Амир Саид Иравани, Военная операция США и Израиля против Ирана, ООН, Али Хаменеи
В Тель-Авиве сработала воздушная тревога

В Тель-Авиве сработала воздушная тревога после пусков ракет из Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мар - РИА Новости. Воздушная тревога прозвучала во вторник в Тель-Авиве после того, как армия Израиля сообщила о фиксации ракетных пусков из Ирана, передает корреспондент РИА Новости.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован практически на всей территории страны к северу от Тель-Авивского округа.
На данный момент информации о падениях ракет или пострадавших не поступало.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи гражданских, более 17 тысяч были ранены.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В миреИранТель-АвивСШААмир Саид ИраваниВоенная операция США и Израиля против ИранаООНАли Хаменеи
 
 
