22:28 17.03.2026
Трамп делает ставку на сближение с Россией для сдерживания Китая, пишут СМИ
За желанием президента США Дональда Трампа покончить с конфликтом на Украине стоит стратегический расчет на сближение с Москвой, направленный на подрыв... РИА Новости, 17.03.2026
Politico: Трамп идет на сближение с Россией ради сдерживания Китая

ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. За желанием президента США Дональда Трампа покончить с конфликтом на Украине стоит стратегический расчет на сближение с Москвой, направленный на подрыв партнерства России и Китая, сообщает газета Politico со ссылкой на представителя американской администрации.
Представитель администрации Трампа полагает, что поиск возможности "сблизиться с Россией" может создать "иной баланс сил с Китаем, который мог бы быть очень и очень выгодным", пишет издание.
В администрации Трампа считают, что стимулирование России к прекращению конфликта на Украине, ее возвращение в мировую экономику и привлечение американских инвестиций могут в конечном итоге изменить глобальный миропорядок и ослабить влияние Китая, отмечает газета.
Бывший глава аппарата совета национальной безопасности (СНБ) США Фред Флейтц утверждает, что Трамп ставит мирное сосуществование с Москвой выше украинского вопроса. По его словам, президент видит в альянсе России и Китая главную угрозу безопасности США и намерен нормализовать отношения с Кремлем, чтобы разрушить этот стратегический союз.
Ранее в марте вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп хочет достижения украинского урегулирования, чтобы вернуться к торговле с Россией.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Дмитриев прокомментировал критику Трампа в адрес НАТО
Вчера, 20:25
 
