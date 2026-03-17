Трамп сравнил Стармера с Черчиллем

ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Британский премьер Кир Стармер, к сожалению, не Уинстон Черчилль, заявил президент США Дональд Трамп.
"Видите этого мужчину? Знаете, кто это? Покойный великий Уинстон Черчилль", – сказал Трамп в Белом доме, показывая на бюст Черчилля.
По словам американского лидера, бывший президент США Барак Обама не хотел, чтобы бюст Черчилля находился в Белом доме.
«
"И Барак Хусейн Обама отправил этот бюст обратно в Англию - ему это не нужно было. А когда пришёл я (на пост президента США - ред.), меня спросили, хочу ли я его. Я сказал: "Конечно, хочу". И я поставил его прямо там - Уинстон Черчилль. И, знаете, к сожалению, Кир (Стармер - ред.) - это не Уинстон Черчилль", – продолжил Трамп.
Трамп во вторник обрушился с критикой на британского премьера Стармера, заявив, что разочарован им из-за его отказа помогать в конфликте с Ираном. Президент США также упрекал Стармера за катастрофическую политику в сфере миграции и энергетики.